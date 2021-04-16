'عقوبة وانتقام'.. صادقون تنتقد الاستقطاع الضريبي وتوجه طلبا للبرلمان

2021/04/16 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، فرض "عقوبة" على الموظفين من خلال الاستقطاع الضريبي وبأثر رجعي، مطالبا اعضاء مجلس النواب برفض "الاجراءات التعسفية" التي تنتهجها الحكومة.

وقال سالم في تغريدة على "تويتر" اليوم، (16 نيسان 2021): "كفى معاقبة الشعب العراقي من خلال رفع صرف الدولار واليوم تقترح وزارة المالية عقوبة اخرى باستقطاع ضريبي من الموظفين وبأثر رجعي".

وأضاف، ان "هذا التخبط الذي تنتهجه الحكومة يعد انتقاما من الشعب العراقي الذي عانى المرارة في كسب لقمة العيش بعد رفع سعر صرف الدولار الذي فرض من قبل جهة مستفيدة على حساب الشعب العراقي الذي اصبح يحلم ببطل الزيت الذي ارتفع سعره الى 3 الاف دينار او اكثر فضلا عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاخرى واليوم تقترح وزارة المالية لاضافة اعباء اخرى على الموظف الذي ذهب ثلث راتبه نتيجة ارتفاع الدولار وذلك بفرض الاستقطاع الضريبي وباثر رجعي".

ودعا سالم "اعضاء مجلس النواب الى رفض هذه الاجراءات التعسفية التي ستؤدي بالشارع العراقي الى الانفجار".

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