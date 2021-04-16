روسيا تعلن رسميا ردها على العقوبات الأمريكية

2021/04/16 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات من قبل الولايات المتحدة، بينها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الستار عن الإجراءات التي ستتخذها موسكو بحق واشنطن، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها.

وصرح لافروف اليوم الجمعة، بأن روسيا قادرة على الصمود أمام العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن رد موسكو على هذه الإجراءات سيشمل: إعلان 10 دبلوماسيين أمريكيين عاملين في البلاد شخصيات غير مرغوب فيها، وفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية سيتم إعلان أسماؤهم في وقت لاحق من اليوم، مع إطلاق عملية حظر توظيف مواطني روسيا وأي دول ثالثة للعمل في المرافق الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، بالإضافة إلى حظر زيارات الموظفين قصيرة المدى وغير الخاضعة للرقابة للعمل في الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا”.

كما شدد الوزير على أن “موسكو ستوقف أنشطة المؤسسات الأمريكية التي تتدخل في الشؤون السياسية داخل روسيا”، مشيراً إلى أن “حجم كل من بعثتي روسيا والولايات المتحدة الدبلوماسيتين حاليا عند مستوى 450 موظفا دبلوماسيا وإداريا، لكن 150 من هؤلاء الموظفين الروس يعملون في الأمم المتحدة، محذرا من أن موسكو قد تطلب من واشنطن خفض تمثيلها الدبلوماسي لديها حتى مستوى 300 موظف أيضا إذا استمرت أمريكا في اتخاذ إجراءات عدائية”.

وأكد لافروف أن “مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف دعا اليوم السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى العودة ل‍واشنطن بهدف إجراء مشاورات جادة مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف”.

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