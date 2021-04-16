استنفار لإخماد حريق “ضخم” اندلع بمحطة وقود في المثنى

2021/04/16 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع داخل محطة تعبئة الوركاء في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرقها بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران التي شبت في صهريج بانزين محمل بـ 36 الف لتر مع احتراق مستودعات ارضية عدد اثنين بكميات كبيرة من منتوج البانزين، حيث طوقت النيران ومنعت اتساعها الى الخزانات والصهاريج الأخرى، وأخمدتها دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة”.

وأشار إلى أن “سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع فيما يخص عملية التفريغ حيث أدت شرارة أثناء التفريغ إلى اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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