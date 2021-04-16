تنديد أميركي أوروبي بهجوم أربيل: لن نتهاون

2021/04/16 | 20:01 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة ودول أوروبية في بيان مشترك الجمعة، "الاعتداءات" التي شنت الأربعاء في إقليم كردستان العراق "بأشد العبارات".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل نيسان في منطقة كردستان العراق"، مؤكدين على مساعدة أربيل في التحقيقات.

كما أضاف البيان "لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأميركيين وقوات التحالف ومنشآته ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم داعش".

معسكر في نينوى..



ومطار أربيل

وكان مصدر أمني أعلن عن استهداف المعسكر التركي في نينوى بصاروخين مساء الأربعاء، وقال إن صاروخين استهدفا معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية، مشيرا إلى أن أحد الصاروخين سقط داخل المعسكر.

وقبل القصف على المعسكر التركي بساعات، تعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق الأربعاء لقصف بمسيرة مفخخة أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

محاولة سافرة

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن المسؤولين عن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مطار أربيل ومعسكر بعشيقة سيحاسبون.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "أندد بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة على مطار أربيل الدولي والمعسكر التركي في بعشيقة بمحافظة نينوى، وأدين الجماعة الإرهابية التي تقف وراءه".

وأضاف: "هذه الهجمات الأخيرة ما هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمننا الداخلي وتعاوننا مع التحالف الدولي".

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