الكعبي: المادة 34 لا تنص مطلقاً على استقطاع من الرواتب

2021/04/16 | 20:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجمعة، اللجنة المالية بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا، معتبرا أن شريحة الموظفين يتعرضون منذ أكثر من سنة إلى تهديد بقطع الرواتب او تخفيضها او فرض ضرائب.وقال الكعبي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن …

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