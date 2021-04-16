مفوضية حقوق الإنسان: تلقينا آلاف الشكاوى حول ’الاختفاء القسري’ في العراق

2021/04/16 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اقترحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الجمعة، حلولاً لمسألة الاختفاء القسري، فيما اعتبرت أن الشكاوى المتعلقة بهذا الجانب مجرد إدعاءات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عضو المفوضية زيدان خلف العطواني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (16 نيسان 2021)، إن "المفوضية قامت بوضع دراسات وبحوث مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وتوصلت الى آلية عمل كبيرة قدمت كدراسة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي التي تتمحور بأهمية إنشاء قاعدة تحتوي فيها أسماء النازحين والمطلوبين للإرهاب والمحجوزين، فضلاً عن إكمال الانتهاء من ملف المقابر الجماعية، وأيضاً أسماء الذين في الخارج".

وأكد أنه "في حال تقديم أي مواطن شكوى بموضوع ابنه أو ذويه تتم العودة لتلك القاعدة البيانية الشاملة، أما في حالة عدم وجوده ضمن هذه القاعدة فيكون فعلاً مفقود ويشمل بتطبيق قانون ضحايا الإرهاب".

وأوضح أنه "وفقاً للمادة الخامسة الفقرة ثالثاً التي خصصت لاستقبال الشكاوى للمفوضية العليا لحقوق الانسان، استقبلت المفوضية نحو 8164 شكوى وإدعاء بفقدان أبنائهم وذويهم على مختلف الجهات حسب شكاوى المواطنين"، مبيناً أن "جميع ما جاء من المواطنين من شكاوى هي مجرد إدعاءات فقط".

وتابع أن "المفوضية أعدت من ضمن إجراءاتها استمارة كاملة لهذا الشأن، بحيث أنها تقيّد كل ما يقوله المواطن والمشتكي من ناحية نوع القوة التي قامت بالاعتقال وشكالهم ومواصفاتهم ونوع العجلات وكل التفاصيل التي حدثت للاعتقال أو الاختطاف".

وأكد أن "العراق مصادق على اتفاقية العام 2010 وهي اتفاقية الاختفاء القسري التي تشير حسب المادة الأولى والثانية الى أن موضوع الاختفاء القسري، أي هناك أشخاص يتم اعتقالهم من قبل قوات حكومية أو قوات بعلم الحكومة، ومن ثم يتم عدم الاعلان عنهم لا يتمتعون بأي ضمانات قانونية، وهذا يعد الاختفاء القسري"، لافتاً الى أن "المفوضية تأخذ على عاتقها مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة التي يعتقد أن لديهم مطلوبين".

وبين أنه "ورد الى المفوضية نتيجة تلك المفاتحات 123 شخصاً وجدت عليهم مذكرات اعتقال رسمية والباقي لم ترد أي إجابات بخصوصهم والبعض وردت إجابات بعدم علم القوات الأمنية بهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان: تلقينا آلاف الشكاوى حول ’الاختفاء القسري’ في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان: تلقينا آلاف الشكاوى حول ’الاختفاء القسري’ في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).