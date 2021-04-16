2021/04/16 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف وزير التخطيط، خالد بتال النجم، عن المخفي بملف سعر صرف الدولار، وفيما أفصح عن معرقلات إجراء الفحص السكاني المؤجل إلى موعد غير معلوم، تحدث عن مبالغ مالية مخصصة لتمكين المرأة، قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط يكشف المخفي عن الدولار والدينار ويقول: المرأة في الدولة بـ”خير” المركز الخبري الوطني.

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