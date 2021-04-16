2021/04/16 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني علق تحالف سائرون، اليوم الجمعة، على مقترح وزير المالية الخاص بضريبة الدخل.وقال النائب عن التحالف غالب العميري في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني” إننا “نرفض بشدة المقترح المقدم من وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون: مقترح وزير المالية تجويع للمواطن وهذا ما سنفعله بالبرلمان المركز الخبري الوطني.

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