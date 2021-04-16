أكثر من 3 ملايين عراقي يسكنون العشوائيات.. مقترح نيابي لإنهاء المأساة

2021/04/16 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار الشديدي، اليوم الجمعة، الحكومة بإيجاد حل لمشكلة السكن، وذلك عبر استخدام الأراضي غير الصالحة للزراعة.

وقالت منار الشديدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة مطالبة باستثمار المزيد من الأراضي غير الصالحة للزراعة لحل مشكلة السكن في عموم البلاد"، مشيرة إلى "وجود قانون يجيز للدولة تحويل الأراضي والمساحات الفارغة، وغير المزروعة، والتي لم يصل إليها الماء إلى سكنية".

وأضافت الشديدي، أنه "خلال الفترة الماضية، تم افتتاح عدد من المدن السكنية الجديدة في مختلف المحافظات بالنجف والانبار وأطراف بغداد وصلاح الدين"، مبينة أن "الحكومة تعمل على فتح المناطق الجديدة المتصلة بالأقضية والنواحي لتوسعة المدن واستيعاب التضخم السكاني، وكذلك الحد من البناء في العشوائيات او الزحف على الأراضي الصالحة للزراعة".

وبحسب وزارة التخطيط، فإن ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد.

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