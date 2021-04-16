فايزر تنضم إلى قائمة اللقاحات “التي تحتوي على ثغرة”.. التطعيم قد لايكفي ونحتاج لإعادته!

2021/04/16 | 20:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

من المرجح أن يحتاج الحاصلون على لقاح “فايزر – بيو إن تك” ضد “كوفيد-19” إلى جرعة معززة من اللقاح بعد ستة إلى 12 شهراً من تلقي التطعيم الكامل، حسبما قاله الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، ألبرت بورلا.

وقال بورلا خلال بث مباشر نُشر على موقع “فيسبوك”، إن بيانات العالم الحقيقي تُظهر أن لقاح ’فايزر‘ فعال ضد التحور المقلق من فيروس كورونا الذي كشف عنه لأول مرة في جنوب إفريقيا، ويرمز له بـ”B.1.351”.

وأشار بورلا إلى أن”الحماية تنخفض مع مرور الوقت ولكنها لا تزال مرتفعة للغاية في غضون ستة أشهر” من تلقي اللقاح.

وأضاف بورلا: “أعتقد أنه ستكون هناك حاجة، بناءً على هذه البيانات، لإعادة التطعيم”.

وتابع بورلا أنه لم يتضح بعد عدد المرات التي يجب أن يعاد فيها التطعيم، ولكن “السيناريو المحتمل هو أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لجرعة ثالثة في وقت ما بين ستة إلى 12 شهراً.

وبعد ذلك، ستكون هناك إعادة تطعيم سنوية ولكن كل ذلك يحتاج إلى تأكيد.

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