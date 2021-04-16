2021/04/16 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نددت خمس حكومات غربية، اليوم الجمعة، بالهجومين اللذين استهدفا مطار أربيل الدولي في اقليم كردستان، ومعسكر يضم قوات تركية في محافظة نينوى، أول أمس الأربعاء.وجاء في بيان لوزارة الخارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمس دول عظمى تندد بهجومي أربيل ونينوى: لن نتهاون المركز الخبري الوطني.

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