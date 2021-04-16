2021/04/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك يحار المراقبون و السياسيون و المتخصصون و تحار اوسع الاوساط الشعبية من كل المكوّنات التي تزداد حياتها بؤساً و شقاءً .



.



بما يجري في العراق منذ سقوط الدكتاتورية الاجرامية على يد احتلال عسكري خارجي وضع البلاد بيد الولايات المتحدة و ايران الاسلامية و فتح حدودها امام القوى الخارجية سواء كانت دولية ام اقليمية، حتى صارت ليست اكثر من ورقة للضغط و التهديد، بعيداً عن حساب مصير شعبها.



و ظهر ذلك واضحاً م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما يكون الفساد حاكماً ! - مهند البراك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما يكون الفساد حاكماً ! - مهند البراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).