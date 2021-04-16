2021/04/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل نشرت صحيفة "النهار العربي" بتاريخ 11 أبريل 2021 ، مقالة تحت عنوان " وثائق التنظيم الدولي لتمكين "الإخوان" في المغرب وإطاحة الملك" للكاتب عمرو فاروق ، تكشف فيها عن خطورة إستراتيجية "جماعة الإخوان" وتفاصيل خططها لقلب النظام الملكي بالمغرب وإقامة "نظام إسلامي" خاضع كلية للمرشد العام لتنظيم الإخوان بمصر .



وتضمنت المقالة رسالة خطية من مرشد جماعة الإخوان مصطفى مشهور موجهة مباشرة إلى جماعة عبد السلام يا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطط الإسلاميين للإطاحة بالنظام . - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطط الإسلاميين للإطاحة بالنظام . - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).