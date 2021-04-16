2021/04/16 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضواء على دراما 2021 أعمال عراقية وعربية تتنافس لتكون الأكثر متابعة بغداد – حمدي العطار يبدآ موسم الدراما سنويا في شهر رمضان مما يجعل المتلقي يصعب عليه متابعة معظم الاعمال ، لذلك نلجأ في كل موسم في رصد الاعمال الدرامية التي تستحق المشاهدة والمتابعة وحتى النقد، والمسلسلات الدرامية التي تشد المتلقي هي الاعمال التي يكون […]

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