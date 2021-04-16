2021/04/16 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الإنضباط تصدر حزمة من القرارات بغداد- الزمان عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اجتماعا لمناقشة اعتراضات الأندية والأحداث التي رافقت المباريات .ولدى مناقشة طلب نادي الموصل بمراجعة قرار اعتراضهم على نادي العلم، وبعد إجراء التحقيقات المكثفة لغرض الوصول الى حقيقة اعتراض نادي الموصل، إذ تم استدعاء اللاعب عنيد شعبان حسين ورئيس نادي الجولان […]

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