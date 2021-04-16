2021/04/16 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون يشعلون الشموع وفاءً لمبدعين راحلين بغداد – ياسين ياس امســــــــــت نقابة الفنانين العراقيين وهي تعانق ضفاف دجلة الخير مساء الثلاثاء الماضي على إقامة وقفـــــــــــــــــة استذكارية تأبينية لايقاد شموع لجميع الذين رحلوا عام 2020 والى يومنا هذا من نجوم الفن العراقي.بدأ الحفل التأبيني بكلمة تعريفية عن الحدث ألقاها نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ومن […]

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