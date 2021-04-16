الولايات المتحدة.. أكثر من 74 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/04/16 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي بأكثر من 74 ألف حالة، وبتسجيل 887 حالة وفاة جراء الفيروس.

وجاء في بيان الجامعة: "تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي وبلغت 74289 حالة (مقابل 75375 حالة إصابة في اليوم السابق)، كما تم تسجيل 887 حالة وفاة جراء الفيروس (مقابل 956 حالة وفاة في اليوم السابق)".

وكانت الجامعة قد سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في بداية العام وبلغت أكثر من 299 ألفا في يناير الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 31.4 مليون إصابة، وتوفي هناك أكثر من 565 ألف مصاب بالفيروس.

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