التجارة تعلن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021

2021/04/16 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 بعد تسلم أكثر من 200 طن في مركز استلام السماوة في محافظة المثنى.وقال وزير التجارة علاء الجبوري، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أول عمليات تسويق الحنطة انطلقت من محافظة المثنى بعد تسويق أكثر من 12 شاحنة في …

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