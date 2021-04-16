مسلحون يهاجمون منزل مسؤول سابق في ذي قار

2021/04/16 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض منزل قائممقام الرفاعي المستقيل الى هجوم مسلح.وقال المصدر، إن “منزل عمار ياسر الركابي قائممقام قضاء الرفاعي المستقيل تعرض الى هجوم مسلح”.وأضاف، أن “الهجوم تم بواسطة اسلحة خفيفة من قبل مجهولين في قضاء الرفاعي شمال الناصرية”.

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