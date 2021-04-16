الرئيس المشترك يصدر قرار تنفيذ مشاريع خدمية في باليسان

2021/04/16 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الجمعة، قرارا بترميم عدد من المشاريع في ناحية باليسان.

واستذكرت مناطق باليسان وشيخ وسانان، يوم الجمعة، وبحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي واعضاء مركز 6 لتنظيمات سوران، للاتحاد الوطني الكوردستاني، اذ اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني قرار اصلاح وترميم عدد من المشاريع في ناحية باليسان.

قرار الترميم والاصلاح جاء لمشاريع المياه، الكهرباء، الطرق والمجاري الواقعة ضمن حدود الناحية والتي يقع فيها نحو 150 منزلا والتي تم انشاؤها منذ عدة سنوات الا انها لم يقدم لها اية خدمات.

هذا ويصادف اليوم الجمعة 16 نيسان 2021، مرور 34 عاما على القصف وادي باليسان و قرى شيخ وسانان (وادي خوشناوتي)، بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.

وقبل 34 عاما قام نظام الرئيس المقبور صدام حسين بقصف منطقتي وادي باليسان وقرى شيخ وسانان، بالاسلحة الكيمياوية، ما اسفر عن استشهاد 263 مواطنا واصابة اكثر من 620 اخرين بجروح.

PUKmedia خاص

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