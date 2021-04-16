مصدر حكومي عراقي يؤكد: لا توجه لفرض ضرائب إضافية على الموظفين

2021/04/16 | 21:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين....

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