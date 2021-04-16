اصابة رئيس جهاز الأمن الوطني بفايروس كورونا

2021/04/16 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إصابة رئيسه عبد الغني الأسدي بفايروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي ان “عبد الغني الأسدي، اصيب بفايروس كورونا بعد اجراءه الفحوصات الطبية”.

واكد ان “الأسدي يتمتع بصحة جيدة ويتماثل حاليا للشفاء”.

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