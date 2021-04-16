الكمارك تضبط (٨) شاحنات مخالفة في كركوك

2021/04/16 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط (٨) شاحنات تحمل مواد مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية ( مفرزة كركوك ) تمكنوا اليوم، من ضبط (٨) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد”.

وأوضحت الهيئة، أن “الشاحنات تحمل (أدوية بشرية + مقطعات دجاج + مشروبات كحولية + فواكه و خضر + اضافات علفية + مياه غازية)”، مؤكدة “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل”.

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