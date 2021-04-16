الموظفون مهددون.. طلب من البرلمان لوزارة المالية بخصوص كتاب

2021/04/16 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن

الكعبي، طلبا الى وزارة المالية بشأن

الكتاب الموقع من قبل وزير المالية،

الخاص بفرض ضريبة على رواتب الموظفين،

مبينا أن هذا الكتاب فيه استدلال غير

محله واستقطاع للنص

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