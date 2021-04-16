الموسوي: قرار وزارة المالية يضع المواطن بين مطرقة الفقر وسندان كورونا

2021/04/16 | 21:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو تحالف سائرون النائب جواد الموسوي، الجمعة، ان “قرار وزارة المالية بفرض الضرائب يجعل المواطن بين الامرين لصعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة للجائحة.

وذكر الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “وزارة المالية عمدت مجددا الى تحمل المواطن العراقي اعباء جديدة عن اعبائه التي يتحملها على مدار سنوات طويلة، فهي تلجأ الى جيوب المواطنين كلما اقتضت الحاجة الاقتصادية متناسية الموارد الاخرى التي تستحصلها الدولة والتي لا يحظى المواطن باي شي منهما”.

وبين ” ان قرار وزارة المالية وتبريراتها غير مسؤولة ولا تصب في خدمة او مصلحة المواطنين حتى انها اثبتت مجددا فشلها في ادارة الملف الاقتصادي على الرغم من ارتفاع واردات العراق المالية جراء ارتفاع اسعار النفط، والمبالغ الواردة من المنافذ الحدودية، ووصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الزراعية”، مبينا ان “كل ما تقدم يعزز الوضع الاقصادي للبلاد ولا حاجة للضغط على المواطنين بصورة اكبر

واكد ان استمرار وزارة المالية بهذا النهج الغير مهني سيجبرنا على المضي باتجاه استجواب وزير المالية وحتى اقالته اذا استوجب الامر .

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