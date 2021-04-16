شرطة بغداد تقبض على 22 متهماً بالقتل خلال الـ 15 يوماً الأخيرة

2021/04/16 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شرطة بغداد، الجمعة، القبض على اثنين وعشرين متهمٍ بالقتل خلال الخمسة عشر يوم الاخيرة.

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وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 نيسان 2021)، أنه "ضمن جهودها للحد من الجريمة وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من المراجع بضرورة كشف جميع الجرائم وخلال وقت قياسي وباشراف مباشر لقائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، القت مفارز شرطة بغداد القبض على اثنين وعشرين متهما بقضايا قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ خلال الخمسة عشر يوم الاخيرة".

وأضاف أنه "تم اكتشاف عدد من جرائم القتل الغامضة والكتابة الى القضاء لإصدار مذكرات قبض وتحري بحق المتهمين وبالفعل القي القبض عليهم واعترفوا صراحة بجرائمهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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