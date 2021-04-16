الكعبي: استهداف المناطق الآمنة دليل على عجز الإرهابيين

2021/04/16 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، أن استهداف المناطق الآمنة دليل على عجز الإرهابيين.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " الكعبي أجرى زيارة ميدانية شملت موقع الحادث في مدينة الصدر وجرحى الحادث الإرهابي والراقدين في كل من مستشفى الإمام علي ومستشفى الصدر العام، برفقة النائب علاء الربيعي، ومدير صحة الرصافة د عبد الغني الساعدي، وامر اللواء الرابع العميد هشام التميمي، كما شملت الجولة زيارة مقر اللواء الرابع - شرطة اتحادية".

وأكد الكعبي على هامش جولته الميدانية، ان" الضربات الموجعة التي تلقتها عصابات داعش في الآونة الاخيرة زادت من عجزهم وتخبطهم وهذا ما يدفعهم بين حين وآخر الى استهداف مناطق سكنية وأسواق داخلها اناس مدنيين ابرياء، وهي دليل آخر على قرب نهايتهم".

وتابع ان" الارهاب ينشط في بعض المناسبات وخاصة شهر رمضان وهنا فمن واجب الاجهزة الامنية وخاصة الاستخبارية مضاعفة جهودها وتتبع خطوات الخلايا وتفكيكها قبل شروعهم بأي عمليات".

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