2021/04/16 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ‏الخارجية الأميركية: لن نتسامح مع منفذي الهجمات على مصالحنا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ‏الخارجية الأميركية: لن نتسامح مع منفذي الهجمات على مصالحنا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ‏الخارجية الأميركية: لن نتسامح مع منفذي الهجمات على مصالحنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).