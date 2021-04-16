رئاسة البرلمان تطالب وزارة المالية الى سحب كتاب استقطاع رواتب الموظفين

2021/04/16 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت رئاسة البرلمان من اي تفسير او توجيه غير قانوني لبنود قانون الموازنة الاتحادية، وطالبت وزارة المالية بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا.

وقال نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن شريحة الموظفين يتعرضون منذ أكثر من سنة إلى تهديد بقطع الرواتب او تخفيضها او فرض ضرائب ، مؤكدا ان وزارة المالية استندت الى فقرات في الموازنة لا علاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال ، واكد ان مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة المالية سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم وقوت عوائلهم.

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