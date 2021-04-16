2021/04/16 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إلى قمة يشارك فيها نظرائه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هدفها خفض التصعيد مع موسكو.

وقال زيلينسكي بعد لقاءٍ جمعه مع ماكرون في باريس وشاركت فيه ميركل عبر الفيديو، قال إنه يريد أن يجتمع الزعماء الأربعة لمناقشة مسألة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضيها.



وتجدر الإشارة، إلى أن قادة كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا دعوا بعد محادثات عقدوها الجمعة روسيا إلى سحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية على وقع ارتفاع منسوب التوتر.

وجاء في بيان صدر عن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشاركوا المخاوف بشأن حشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا وفي القرم التي تم ضمها من قبل موسكو بصورة غير شرعية، دعوا إلى تخفيف هذه التعزيزات العسكرية من أجل خفض التصعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع ميركل وماكرون وبوتين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع ميركل وماكرون وبوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).