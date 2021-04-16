القاء القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة في ذي قار

2021/04/16 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة في ذي قار.

وذكرت المديرية ان مفارز المديرية في محافظة ذي قار نصبت كمين محكم والقت القبض على المتهم اثناء عملية البيع والشراء وضبط بحوزته الاقراص المخدرة.

وأضافت أنه المتهم اوقف وفق المادة (28) من قانون المخدرات.

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