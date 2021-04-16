2021/04/16 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يحصد الفوز وتعادل مثير للديوانية والحدود بغداد – ساري تحسين حقق فريق النفط بكرة القدم أمس الجمعة الفوز على فريق النجف بهدف من دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب التاجي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقات الممتاز.وسجل هدف اللقاء من النفط اللاعب حسام جاء الله في […]

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