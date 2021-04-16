2021/04/16 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة سعد الفيصل بعد مرض عضال عمان – رند الهاشمي توفي يوم الخميس الماضي سعد عبد المجيد الفيصل السياسي وأحد قيادات حزب البعث.وقال مقربون اليه ان (الفيصل توفي اثر مرض عضال تعرض له)، وكان قد بدأ حياته ضابطا في الجيش في عقد الستينات وشارك في انقلاب تموز 1968، لكنه تحول الى […]

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