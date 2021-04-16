2021/04/16 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 30 وفاة و7561 إصابة بكورونا بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 75 61 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 6515 حالة وبواقع 30 وفاة جديدة .واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية بلغت اكثر من 42 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس […]

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