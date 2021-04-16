’’تفاجئنا بقرار المالية’’.. التخطيط النيابية تؤكد حصول استقطاع يصل إلى 20% من رواتب الموظفين

2021/04/16 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس لجنة التخطيط النيابية حازم الخالدي: وزارة المالية استقطعت 20% من رواتب الموظفين بقرار الدولار وتسعى للاستقطاع منهم مرة اخرى بالضرائب

في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المواطن العراقي جراء رفع سعر صرف الدولار الذي اثر بشكل كبير على ارتفاع الإسعار في الأسواق وسيما المواد الغذائية فضلا عن مواد البناء والاجهزة الكهربائية وغيرها كما ادى هذا الإجراء غير المبرر الى تخفيض راتب الموظف بشكل غير مباشر بنسبة 20% من مجموع راتبه الشهري.

ورغم ذلك كله نتفاجأ بمقترح وزير المالية بكتابه المرقم 880 في 2021/4/13 والذي يطالب فيه مجلس الوزراء بتفعيل الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر نيسان وباثر رجعي على الاشهر الثلاثة الماضية لسنة 2021 والغاء قرار مجلس الوزراء رقم 156 والقرار رقم 1478 لعام 2016 الخاص بمنع الاستقطاع الضريبي على الرواتب والمطالبة بعودة العمل بالتعليمات المالية رقم 1 لعام 2007 .

لذا نطالب وزير المالية بالعدول فوراً عن هذه القرارات الجائرة بحق الموظف البسيط ، اذ ليس من المعقول يعاقب الموظف بهذه الطريقة بدل توفير مستحقاته المالية التي بذمة الحكومة اساسا كالعلاوات والترفيعات وغيرها .

كما واطالب مجلس النواب بان تكون له وقفة حقيقية لانقاذ البلد من هذه الكوارث التي يتعرض لها بين حين واخر واخطرها الملف الاقتصادي لانه يمس قوت الناس وامنهم الغذائي بشكل مباشر.

كما أؤكد ان هذه الاجراءات وغيرها تاتي للتغطية على الفشل الذريع للسياسة المالية والنقدية وغياب التخطيط التي قادت البلد إلى حافة الهاوية ورهنت مقدرات الشعب وثرواته ودمرت اقتصاده .

حــــــــــازم الخالـــديرئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية16 نيسان 2021

يتبع...

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