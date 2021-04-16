الإعلان عن إصابة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي بكورونا

2021/04/16 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، اليوم الجمعة، إصابة الأخير بفيروس كورونا.وذكر المكتب الإعلامي، للأسدي، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه يعلن "إصابة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بفيروس كورونا، بعد إجراءه الفحوصات الطبية".وأكد أن "الأسدي يتمتع بصحة جيدة ويتماثل حاليا للشفاء".

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