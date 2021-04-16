بالصور.. الجوية ينهي تحضيراته للقاء باختكور الأوزبكي في الابطال غداً

2021/04/16 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أنهى فريق الجوية بكرة القدم مساء اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، تحضراته للقاء باختاكتور الاوزبكي يوم غد السبت.

ويتطلع نادي القوة الجوية العراقي لتعوض خسارة المباراة الأولى عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي في لقاء الغد على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً تراكتور الإيراني مع الشارقة الإماراتي على ذات الملعب.

وقال أيوب أوديشو مدرب القوة الجوية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" في مثل هذه البطولة، حيث يبقى اللاعبون داخل فقاعة طبية، فإن الحالة النفسية للاعبين مهمة للغاية".

وأضاف:" بعد خسارة المباراة الأولى فإن المباراة المقبلة ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا أمام فريق قوي مثل باختاكور، وهو فريق تمكن من العودة بالنتيجة بعد تأخره بهدفين، ليسجل ثلاثة أهداف، وهذا دليل على نوعية الفريق".

وكشف المدرب:" الجهاز الطبي قام بعمل جيد مع المهاجم أيمن حسين بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية، وقد طلبوا أن يتم إراحته ثلاثة أيام، ويجب أن ننتظر لمتابعة حالته، حيث سنطلع على تقرير الأطباء اليوم قبل اتخاذ قرار نهائي حول إجراء عملية أو عودته للتدريبات مع الفريق".

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي القوة الجوية مع تراكتور، والشارقة مع باختاكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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