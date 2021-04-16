كورونا كوردستان.. 10 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/16 | 21:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل _اين] سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الجمعة، 10 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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