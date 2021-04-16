2021/04/16 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اليوم الجمعة، انتقادات لما وصفته بـ”المزاجيات”، التي تتحرك وفقها هيئة الإعلام والاتصالات، بالتعامل مع البرامج “الفاضحة والمعيبة”.وقال رئيس الجمعية، مصطفى ناصر، في حديث خاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمعية حقوقية تنتقد “مزاجيات” هيئة الإعلام والاتصالات المركز الخبري الوطني.

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