السليمانية.. إطلاق سراح عدد من الطيور في يوم البيئة

2021/04/16 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة يوم البيئة في اقليم كوردستان الذي يصادف السادس عشر من نيسان من كل عام وضمن فعاليات جمعية كوردستان الخضراء بالتعاون مع مديرية حدائق السليمانية تم إطلاق سراح 300 من الطيور البرية وطيور القبج في حدائق هوار شار بحضور محافظ السليمانية.

وقال مسؤول اعلام شرطة الغابات في السليمانية هيمن كمر خان لـ PUKmedia ، ان " المساحات الخضراء والغابات تزداد كل عام وهو امر حيوي وجيد والحيوانات البرية الان اكثر امانا من السابق بسبب سيادة القانون على منع الصيد الجائر للحيوانات البرية وعودة الحياة في الطبيعة, دور المواطن مهم في التوعية والحد من ظاهرة الصيد لاننا كنا نعيش على هذة الارض ويجب التكاتف لجعل طبيعتنا الخضراء اجمل بمنع قطع الأشجار وديمومة الارض الخضراء ونظافة البيئة."

PUKmedia - السليمانية- عدنان الجاف

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