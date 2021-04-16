5 دول عظمى تدين وبشدة الهجوم الارهابي على اربيل

2021/04/16 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات التحالف في مطار اربيل .

وقالت الحكومات في بيان مشترك حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الجمعة، "نحن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ندين بأشد العبارات هجمات الـ من نيسان/أبريل في إقليم كوردستان العراق.

واضاف البيان، معا ستدعم حكومتنا تحقيقات حكومة العراق في الهجمات لضمان محاسبة المسؤولين، مؤكدا انهم متحدون في الرأي أن الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف لن يتم التسامح معها، مشددة على التزامهم الراسخ بالقتال ضد داعش الارهابي".

PUKmedia ترجمة

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