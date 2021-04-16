اللجنة المالية توجه اقتراحات للحكومة بشأن الضرائب على رواتب الموظفين

2021/04/16 | 21:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا عضو اللجنة المالية النيابية، ماجد الوائلي، الجمعة، وزارة المالية للإبتعاد عن زعزة حياة المواطنين عبر فرض الضرائب على الموظفين، مقدما اقتراحات لتعظيم الايرادات غير النفطية.

وذكر الوائلي في رسالة لوزير المالية تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (16 نيسان 2021)/ ان "مسؤولية وزارة المالية هو تطبيق سياسة مالية ناجحة تتضمن ترسيخ استقرار الوضع المالي للمواطن، لا ان نزعزع حياة المواطن والموظف بموضوع فرض ضرائب على الرواتب".

واضاف، انه "طرحنا عليكم مرارا وتكرارا سبل تعظيم الايرادات غير النفطية واليكم بعض منها ممن يقع تحت مسؤولية وزارتكم فقط:

1- اتمتة المنافذ لضبط الايرادات الجمركية.

2- اتمتة جباية الضريبة لمنع التلاعب بالتخمين.

3- الغاء الاعفاءات الضريبية التي تستغلها عقود الشراكة مع القطاع العام.

4- السيطرة على عائدات عقارات الدولة.

5- تطبيق برنامج الادارة المالية IFMIS للسيطرة على ايرادات الدولة واستثمارها بما يسمى (الاستثمار الليلي) في البنوك العالمية.

6- مراجعة عقود شركات (كي كارد و ماستر كارد) وغيرها.

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