شرطة بغداد تعلن القبض على ٢٢ متهمٍ بالقتل

2021/04/16 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت شرطة بغداد، الجمعة، القبض على اثنين وعشرين متهمٍ بالقتل خلال الخمسة عشر يوم الاخيرة.وذكر بيان للشرطة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “ضمن جهودها للحد من الجريمة وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من المراجع بضرورة كشف جميع الجرائم وخلال وقت قياسي وباشراف مباشر لقائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، القت مفارز …

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