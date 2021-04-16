روسيا تحذر من تكرار هذا السيناريو في سوريا..

2021/04/16 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت روسيا أن الاتهامات الموجهة إلى سلطات سوريا باستخدام أسلحة كيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذرة من تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك...

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