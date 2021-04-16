"تفاجئنا بقرار المالية".. التخطيط النيابية تؤكد حصول استقطاع يصل إلى 20% من رواتب الموظفين

2021/04/16 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس لجنة التخطيط النيابية حازم

الخالدي: وزارة المالية استقطعت 20% من

رواتب الموظفين بقرار الدولار وتسعى

للاستقطاع منهم مرة اخرى بالضرائب

في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها

المواطن العراقي جرا

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