روسيا تحظر دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضيها

2021/04/16 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فرضت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضي روسيا في إطار الرد على سياسة العقوبات من قبل الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن “سلطات البلاد قررت، ردا على عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 2 مارس على عدد من المسؤولين الروس، فرض […]

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