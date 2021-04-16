2021/04/16 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهر مقطع مرئي، الجمعة، العجلة التي كانت تحمل متفجرات، وتسببت يوم أمس، بتفجير مدينة الصدر، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، وجرح نحو 18 آخرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ويظهر المقطع المصور، الذي تابعه "ناس" (16 نيسان 2021) سيارة نوع (نيسان سني)، تاكسي، اثناء مرورها في نقطة تفتيش أمنية، حيث تقدم أحد رجال الأمن، ونظر في داخلها، دون أن يتمكن من الكشف عن المتفجرات التي كانت تحملها.

ولم يتبين لموقع "ناس" موقع السيطرة الأمنية.

ويوم أمس، أكدت خلية الإعلام الأمني، أن انفجار بغداد الأخير، تسببت به عجلة تحمل مواد شديدة الانفجار.

وأوضحت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 نيسان 2021)، أنه "الحاقا بالخبر السابق الذي نشرته والخاص بحادث الانفجار في منطقة الحبيبية شرقي العاصمه بغداد، حيث تواجد في منطقة الحادث خبراء المتفجرات والادلة الجنائية وجرى الكشف على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع نيسان سني كانت تحمل مواد شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب احد الأسواق الشعبية".

وأكد البيان أن "الانفجار ادى الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها، فيما باشرت الاجهزة الامنية بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو للعجلة التي تسببت بانفجار مدينة الصدر أثناء مرورها في سيطرة أمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو للعجلة التي تسببت بانفجار مدينة الصدر أثناء مرورها في سيطرة أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).