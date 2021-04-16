بالصور ..حريق هائل داخل محطة وقود الوركاء في محافظه المثنى

2021/04/16 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ المثنى

استنفرت فرف الدفاع المدني ودفعت بطاقتها القصوى بعد اندلاع حادث حريق هائل داخل محطة وقود الوركاء في محافظه المثنى مساء هذا اليوم الجمعة .

حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبيرة لاحتواء النيران التي شبت في صهريج بانزين محمل بـ 36 الف لتر مع احتراق مستودعات ارضية عدد اثنين بكميات كبيرة من منتوج البانزين وطوقت النيران ومنع اتساعها الى الخزانات والصهاريج الأخرى واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع فيما يخص عملية التفريغ حيث ادت شرارة اثناء التفريغ الى اندلاع الحريق بادئ الامر .

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