طهران تعلق على الأحداث الأمنية الأخيرة بالعراق

2021/04/16 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، على الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها العراق.وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بحسب “إرنا”، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، إن “العراق […]

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