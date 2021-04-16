رئيس حكومة كردستان يرحب بالبيان المشترك لخمس عواصم عالمية لإدانة الاعتداءات على أربيل

2021/04/16 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- كردستانرحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 16 نيسان (أبريل) 2021، بالبيان المشترك الذي أصدرته خمس عواصم عالمية للتنديد بالاعتداءات الأخيرة على أربيل.وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر: "أرحب بهذه الإدانة الواضحة بالإجماع من أصدقاء وشركاء العراق وإقليم كوردستان للهجوم الأخير على أربيل".وتابع: "لدينا هدف مشترك: الاستقرار والأمن لجميع الشعوب العراقية والنصر في الحرب على داعش".وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أدانت في بيان مشترك "بأشد العبارات"، الاعتداءات التي شُنت هذا الأسبوع في إقليم كوردستان

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